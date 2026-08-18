Η κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27: Η θέση που καταλαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Το NBA 2K27 αποκάλυψε τους 10 παίκτες με τα υψηλότερα ratings στη νέα έκδοση του δημοφιλούς video game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην έκτη θέση.
Το NBA 2K27 έκανε γνωστή τη λίστα με τους δέκα παίκτες που έχουν τα υψηλότερα ratings στη νέα έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, ο οποίος έχει rating 97. Στην ίδια βαθμολογία βρίσκονται ακόμα δύο μεγάλοι αστέρες του NBA, ο λόγος για τους Βικτόρ Γουεμπανιάμα των Σπερς και Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην έκτη θέση με rating 96, παραμένοντας για ακόμα μία φορά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του NBA, σύμφωνα με την αξιολόγηση του δημοφιλούς video game.
H κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27
- Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 97
- Βικτόρ Γουεμπανιάμα 97
- Νίκολα Γιόκιτς 97
- Λούκα Ντόντσιτς 96
- Τζέιλεν Μπράνσον 96
- Γιάννης Αντετοκούνμπο 96
- Άντονι Έντουαρντς 95
- Κέιντ Κάνινγχαμ 94
- Στεφ Κάρι 93
- Κέβιν Ντουράντ 93