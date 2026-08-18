Η κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27: Η θέση που καταλαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το NBA 2K27 αποκάλυψε τους 10 παίκτες με τα υψηλότερα ratings στη νέα έκδοση του δημοφιλούς video game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Η κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27: Η θέση που καταλαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το NBA 2K27 έκανε γνωστή τη λίστα με τους δέκα παίκτες που έχουν τα υψηλότερα ratings στη νέα έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, ο οποίος έχει rating 97. Στην ίδια βαθμολογία βρίσκονται ακόμα δύο μεγάλοι αστέρες του NBA, ο λόγος για τους Βικτόρ Γουεμπανιάμα των Σπερς και Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην έκτη θέση με rating 96, παραμένοντας για ακόμα μία φορά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του NBA, σύμφωνα με την αξιολόγηση του δημοφιλούς video game.

H κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27

  1. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 97
  2. Βικτόρ Γουεμπανιάμα 97
  3. Νίκολα Γιόκιτς 97
  4. Λούκα Ντόντσιτς 96
  5. Τζέιλεν Μπράνσον 96
  6. Γιάννης Αντετοκούνμπο 96
  7. Άντονι Έντουαρντς 95
  8. Κέιντ Κάνινγχαμ 94
  9. Στεφ Κάρι 93
  10. Κέβιν Ντουράντ 93
COMMENTS
LATEST NEWS
10:15 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν

10:07 SUPER LEAGUE

Άρης: Οριστική συμφωνία με Μανού Γκαρθία – Πότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

09:48 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας-ΑΕΚ: Το τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase | Αυτή είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας

09:18 NBA

Η κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27: Η θέση που καταλαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

08:57 MVP

Mac n’ Cheese: Το απόλυτο comfort food δεν χρειάζεται συστάσεις

08:48 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς κι η πιθανή ενδεκάδα για το πρώτο ματς των playoffs

08:31 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Μάχες σε Ζάγκρεμπ και Κωνσταντινούπολη – Το πρόγραμμα των playoffs

08:15 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Το πρώτο βήμα για την League Phase του Champions League - Η ώρα και το κανάλι

07:47 NBA

Λος Άντζελες Λέικερς: Η ανακοίνωση της οικογένειας Μπας για την πώληση των μετοχών

05:22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

02:03 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Τικνιζιάν - Οι πρώτες φωτογραφίες με τα ερυθρόλευκα

00:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Τα highlights από την πρόκριση των Θεσσαλών στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας