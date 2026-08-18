Η κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27: Η θέση που καταλαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το NBA 2K27 έκανε γνωστή τη λίστα με τους δέκα παίκτες που έχουν τα υψηλότερα ratings στη νέα έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, ο οποίος έχει rating 97. Στην ίδια βαθμολογία βρίσκονται ακόμα δύο μεγάλοι αστέρες του NBA, ο λόγος για τους Βικτόρ Γουεμπανιάμα των Σπερς και Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην έκτη θέση με rating 96, παραμένοντας για ακόμα μία φορά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του NBA, σύμφωνα με την αξιολόγηση του δημοφιλούς video game.

H κορυφαία δεκάδα του NBA 2K27