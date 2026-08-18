Άρης: Οριστική συμφωνία με Μανού Γκαρθία – Πότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Ο Ισπανός μέσος βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη μεταγραφή του στον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία.

Ο Γκαρθία αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των «κιτρίνων», με την Κάνσας να τον αποχαιρετά πριν από λίγες ώρες μέσω ανάρτησης στα social media.

https://www.instagram.com/p/DcKWKOHja0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πλέον, απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αφού πρώτα διευθετήσει ορισμένες προσωπικές του υποθέσεις στο Κάνσας.

Ο Γκαρθία αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Άρη, ο οποίος ολοκληρώνει μια σπουδαία κίνηση.