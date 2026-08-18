Άρης: Οριστική συμφωνία με Μανού Γκαρθία – Πότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη
Ο Άρης έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Ο Ισπανός μέσος βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη μεταγραφή του στον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία.
Ο Γκαρθία αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των «κιτρίνων», με την Κάνσας να τον αποχαιρετά πριν από λίγες ώρες μέσω ανάρτησης στα social media.
Πλέον, απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αφού πρώτα διευθετήσει ορισμένες προσωπικές του υποθέσεις στο Κάνσας.
Ο Γκαρθία αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Άρη, ο οποίος ολοκληρώνει μια σπουδαία κίνηση.