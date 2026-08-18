ΠΑΟΚ: Αναστέλλεται η κατάληψη στην Τούμπα λόγω Μπραν

Την προσωρινή αναστολή της κατάληψης στο γήπεδο της Τούμπας ανακοίνωσαν οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ.

Όπως έγινε γνωστό, η απόφαση ελήφθη λόγω της αναμέτρησης του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη νορβηγική ομάδα, ώστε η ευρωπαϊκή αναμέτρηση να διεξαχθεί ομαλά.

Οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει μετά την απόφαση για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Με την ευρωπαϊκή αναμέτρηση κόντρα στην Μπραν να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή της κατάληψης.

Η σχετική ενημέρωση των ΣΦ ΠΑΟΚ

«Λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA η συμβολική κατάληψη παύει να ισχύει. Μετά το ματς της Πέμπτης θα τοποθετηθούμε εκ νέου».