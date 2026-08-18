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Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς κι η πιθανή ενδεκάδα για το πρώτο ματς των playoffs

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει στην πρώτη μάχη της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση, ένταση και σωστή διαχείριση.

Βαγγέλης Πάτας

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς κι η πιθανή ενδεκάδα για το πρώτο ματς των playoffs
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Η ώρα για το πρώτο από τα δύο παιχνίδια με τη Λέφσκι έφτασε, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00) τους Βούλγαρους στο «Βασίλ Λέφσκι».

Η «Ένωση» γνωρίζει πως η πρόκριση στη League Phase του Champions League απέχει δύο αγώνες και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στη Σόφια. Από την πλευρά του, ο Νίκολιτς περιμένει από την ομάδα του διαφορετική εικόνα σε σχέση με το Super Cup, κυρίως στον τρόπο διαχείρισης του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ θα χρειαστεί υπομονή με την μπάλα, σωστές επιλογές στην επίθεση, αλλά και άμεση αντίδραση όταν χάνει την κατοχή. Το παιχνίδι στο Ηράκλειο έδειξε στον Σέρβο τεχνικό πως η ομάδα του δεν πρέπει να χάνει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών.

Στη Σόφια οι «κιτρινόμαυροι» θα χρειαστεί να παραμείνουν συμπαγείς, να έχουν ένταση στις μονομαχίες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δεύτερες μπάλες, απέναντι σε μία Λέφσκι που αναμένεται να πάρει ώθηση από την έδρα της.

Σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μάγιερ, δίδυμο Γιόβιτς - Βάργκα στην επίθεση

MAJER AEK

Σε επίπεδο ενδεκάδας, ο Στρακόσα αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα και τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα οι Κάιρινεν και Μαρίν έχουν το προβάδισμα, ενώ αριστερά αναμένεται να αγωνιστεί ο Κοϊτά. Στη δεξιά πλευρά ο Μάγιερ είναι το φαβορί, έχοντας παράλληλα την ελευθερία να συγκλίνει και να κινείται ανάμεσα στις γραμμές.

Στην επίθεση, Γιόβιτς και Βάργκα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν μαζί. Ο Ζίνι, ο Ζουμπκόφ κι ο Γκατσίνοβιτς αποτελούν τις εναλλακτικές επιλογές που βρίσκονται στις σκέψεις του Νίκολιτς.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγιερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

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