Λέφσκι Σόφιας-ΑΕΚ: Το τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase | Αυτή είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας

Η Λέφσκι αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ στον δρόμο προς τη League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έχει ήδη αφήσει εκτός διοργάνωσης την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα και την Καϊράτ Αλμάτι και πλέον είναι έτοιμη για τις δύο αναμετρήσεις με την «Ένωση».

Η ομάδα της Σόφιας έχει ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς ήττα σε Champions League και πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Παράλληλα, στο βουλγαρικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τη Λουντογκόρετς.

Η Λέφσκι έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον την παρουσία της στη League Phase του Europa League, όμως ο μεγάλος στόχος πλέον είναι η πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ κι η επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή της Λέφσκι

Η πορεία της Λέφσκι στα προκριματικά του Champions League ξεκίνησε απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η βουλγαρική ομάδα επικράτησε 4-0 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ στη ρεβάνς έμεινε στο 1-1 και πήρε με άνεση την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Η Λέφσκι επικράτησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και στη δεύτερη αναμέτρηση απέσπασε ισοπαλία 2-2, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον επόμενο γύρο.

Τελευταίο εμπόδιο πριν από τα playoffs ήταν η Καϊράτ Αλμάτι. Η ομάδα του Χούλιο Βελάσκεθ κατάφερε να πάρει δύο νίκες με 1-0 και έτσι έφτασε στη διπλή αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Το Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τρίτης (18/08). Θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD

Από την επιστροφή στην κορυφή στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση

Η περσινή σεζόν αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη Λέφσκι, καθώς χρειάστηκε 17 χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βουλγαρίας.

Ο τίτλος ήταν ο 27ος στην ιστορία του συλλόγου και παράλληλα έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Λουντογκόρετς, η οποία είχε κατακτήσει 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Χούλιο Βελάσκεθ. Ο 44χρονος Ισπανός ανέλαβε τη Λέφσκι τον Ιανουάριο του 2025 και την οδήγησε στην επιστροφή στην κορυφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος της προπονητικής του καριέρας.

Ο Βελάσκεθ έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε αρκετές ομάδες της Ισπανίας και του εξωτερικού, ενώ στη Λέφσκι χρησιμοποιεί ως βασική διάταξη το 4-2-3-1.

Ο Κιρίλοφ και οι παίκτες που ξεχωρίζουν

Ο Ραντισλάβ Κιρίλοφ αποτελεί μία από τις σημαντικές μονάδες της Λέφσκι, ωστόσο η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Στο ρόστερ της βουλγαρικής ομάδας υπάρχουν ακόμα ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν, όπως ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν, ο Μακούν, ο τερματοφύλακας Σβέτοσλαβ Βουτσόβ, αλλά και οι Έβερτον Μπάλα και Σερτζίνιο.

Ο Γκρούγιτς που γνωρίζει καλά την ΑΕΚ

Ένα από τα πρόσωπα που δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της Λέφσκι με την ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Ο Σέρβος μέσος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην «Ένωση» και πλέον θα βρεθεί απέναντί της, καθώς στις 15 Αυγούστου υπέγραψε στη Λέφσκι ως ελεύθερος. Ο Γκρούγιτς συμφώνησε με τον βουλγαρικό σύλλογο για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τη δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Έτσι, λίγες ημέρες μετά την άφιξή του στη Σόφια, ο 30χρονος μέσος έχει μπροστά του την ιδιαίτερη πρόκληση να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, με την οποία κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι μεταγραφικές κινήσεις

Η Λέφσκι ήταν αρκετά δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, προχωρώντας σε αρκετές προσθήκες στο ρόστερ της.

Μεταξύ άλλων, απέκτησε τον Ισπανό αριστερό μπακ Άλεξ Σεντέγιες, τον Βραζιλιάνο Ρεϊνάλντο, καθώς και τους Μεχντί Μουμπάρικ, Σερτζίνιο και Νταβίντ Κούσο. Στην ομάδα εντάχθηκε επίσης ως δανεικός ο νεαρός Άντριαν Ράιτσεφ.

Από την άλλη πλευρά, η σημαντικότερη πώληση ήταν εκείνη του Πρεσλάβ Μπάτσεφ στην Άρντα Κάρτζαλι, ενώ υπήρξαν και άλλες αποχωρήσεις στο πλαίσιο των αλλαγών που έγιναν στο ρόστερ.

Ο παράγοντας «Βασίλ Λέφσκι»

Η Λέφσκι έχει ως φυσική έδρα το «Γκέοργκι Ασπαρούχοφ», γήπεδο χωρητικότητας 17.668 θεατών, ωστόσο, η αποψινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ δεν θα διεξαχθεί στη συγκεκριμένη έδρα.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Βασίλ Λέφσκι», το μεγάλο στάδιο της Σόφιας, όπου η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την παρουσία του κόσμου της και να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.

Η Λέφσκι έχει αφήσει ήδη το στίγμα της στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία, με τρεις διαδοχικές προκρίσεις κι ένα αήττητο ξεκίνημα στη σεζόν. Τώρα, απέναντί της βρίσκεται η ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον ευρωπαϊκό της δρόμο. Η αποψινή μάχη στο «Βασίλ Λέφσκι» αποτελεί το πρώτο από τα δύο βήματα που θα κρίνουν ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει στη League Phase του Champions League.