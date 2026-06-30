Ατζέντης Μπιάνκο: «Είμαι λίγο απογοητευμένος, θα είχαμε μείνει ευχαρίστως στον ΠΑΟΚ»

Στο μέλλον του Αλεσάντρο Μπιάνκο αναφέρθηκε ο ατζέντης του, Μπέπε Γκάλι, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό μέσο «FirenzeViola» και τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τον Ιταλό μέσο, που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Οι δηλώσεις του μάνατζερ του Μπιάνκο:

«Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Θα μπορούσε να είχε μείνει, αλλά η μεταγραφική αγορά είναι γεμάτη απαιτήσεις, και εδώ ήταν διαφορετικές. Είχε την επιλογή να μείνει στον ΠΑΟΚ, και αυτό σημαίνει ότι τα πήγε καλά».

Για το αν θα παραμείνει στη Φιορεντίνα:

«Δεν νομίζω. Είμαι απογοητευμένος που είναι ένας παίκτης που η Φιορεντίνα δεν σκέφτεται να κρατήσει. Είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε.

Η Φιορεντίνα πρέπει να αποφασίσει, όχι εμείς. Θα είχαμε μείνει ευχαρίστως στον ΠΑΟΚ, αλλά ο παίκτης ανήκει στη Φιορεντίνα και ο σύλλογος θα αποφασίσει για το μέλλον του. Ωστόσο, ο νεαρός είναι ένας από τους πιο δυνατούς νεαρούς παίκτες».

Για το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις:

«Ο ΠΑΟΚ υπέβαλε τα αιτήματά του και η Φιορεντίνα αρνήθηκε, νόμιμα δεδομένου ότι είναι παίκτης τους. Ο σεβασμός των επιθυμιών του συλλόγου είναι το σωστό. Δεν είναι ο ατζέντης».