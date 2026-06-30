Ανανέωσε με την Ντουμπάι ο Μπέικον

Κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα συνεχίσει να είναι ο Ντουέιν Μπέικον.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ντουμπάι, ο Μπέικον ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Αμερικανό παίκτη μέχρι το 2028.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μπέικον πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, βοηθώντας την Ντουμπάι να διεκδικήσει στην πρώτη της χρονιά στη Euroleague, την είσοδο στα playoffs, έχοντας 15,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: