Wimbledon: Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και η αντίπαλός της

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει την Τρίτη (30/06) την πρώτη της εμφάνιση στο φετινό Wimbledon, ανοίγοντας το πρόγραμμα στο Court 15 του All England Club.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον (Νο. 25), με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:00 και να μεταδίδεται από το Novasports 6.

Οι δύο αθλήτριες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και πριν από δύο χρόνια στο Billie Jean King Cup, με τη 23χρονη Δανή να επικρατεί σε δύο σετ.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει όποια επικρατήσει στο ζευγάρι Καλίνινα - Ραχίμοβα.

Το πρόγραμμα της ημέρας, πάντως, ξεχωρίζει και για την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Μάγια Τζόιντ.

Παράλληλα, την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση πραγματοποιούν η κάτοχος του τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ, καθώς και οι Έλενα Ριμπάκινα, Αμάντα Ανισιμόβα, Σάσα Ζβέρεφ και Φλάβιο Κομπόλι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα με τον φιναλίστ του 2021, Ματέο Μπερετίνι.