Βόλος: Ανακοινώθηκε ο Αλεξέι Κοσέλεφ

Την απόκτηση του Αλεξέι Κοσέλεφ ανακοίνωσε ο Βόλος, με τον 32χρονο Μολδαβό τερματοφύλακα να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη θεσσαλική ΠΑΕ και να ενισχύει την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο έμπειρος γκολκίπερ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τερματοφύλακα Alexei Koselev.

Ο Alexei Koselev αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλου και αναμένεται να βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση των “κυανέρυθρων” την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Alexei Koselev την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Ατρόμητο, ενώ πριν από την ομάδα του Περιστερίου είχε φορέσει τη φανέλα της Λαμίας. Είχαν προηγηθεί η Φορτούνα Σιτάρντ, Τζούμπιλο Ιβάτα (Ιαπωνία), Πολιτέκνικα Ιάσι (Ρουμανία), καθώς και οι ομάδες της χώρας του Σέριφ, Τίρασπολ και Σαξάν. Επιπλέον ο Alexei Koselev έχει φορέσει 26 φορές τη φανέλα της εθνικής Μολδαβίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Alexei Koselev στην οικογένεια της».