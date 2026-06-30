Βόλος: Ανακοινώθηκε ο Αλεξέι Κοσέλεφ

Στον Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος τερματοφύλακας, Αλεξέι Κοσέλεφ.

Βόλος: Ανακοινώθηκε ο Αλεξέι Κοσέλεφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόκτηση του Αλεξέι Κοσέλεφ ανακοίνωσε ο Βόλος, με τον 32χρονο Μολδαβό τερματοφύλακα να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη θεσσαλική ΠΑΕ και να ενισχύει την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο έμπειρος γκολκίπερ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τερματοφύλακα Alexei Koselev.

Ο Alexei Koselev αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλου και αναμένεται να βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση των “κυανέρυθρων” την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Alexei Koselev την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Ατρόμητο, ενώ πριν από την ομάδα του Περιστερίου είχε φορέσει τη φανέλα της Λαμίας. Είχαν προηγηθεί η Φορτούνα Σιτάρντ, Τζούμπιλο Ιβάτα (Ιαπωνία), Πολιτέκνικα Ιάσι (Ρουμανία), καθώς και οι ομάδες της χώρας του Σέριφ, Τίρασπολ και Σαξάν. Επιπλέον ο Alexei Koselev έχει φορέσει 26 φορές τη φανέλα της εθνικής Μολδαβίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Alexei Koselev στην οικογένεια της».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Βόμβα» με Κβαρατσχέλια - Σενάρια ανταλλαγής με Βινίσιους

17:36 BET ON

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από 250.000 ευρώ τους τελευταίους 2 μήνες

17:30 SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Ντε Φράι στην Ίντερ - Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

17:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λημνιός

17:07 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Λεγανές ο Τεχέρο»

16:56 EUROLEAGUE

Ανανέωσε με την Ντουμπάι ο Μπέικον

16:42 ΣΠΟΡ

Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού ο Καραλής

16:36 SUPER LEAGUE

Ατζέντης Μπιάνκο: «Είμαι λίγο απογοητευμένος, θα είχαμε μείνει ευχαρίστως στον ΠΑΟΚ»

16:17 MVP

Μουντιάλ: Τα χθεσινά πέναλτι μας θύμισαν το πιο παράξενο πείραμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

16:09 ΣΠΟΡ

Η Ραχίμοβα αντίπαλος της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

16:03 SUPER LEAGUE

Βόλος: Ανακοινώθηκε ο Αλεξέι Κοσέλεφ

16:03 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο Ολυμπιακός - Ο ρόλος του στους Πειραιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας