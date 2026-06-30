Wimbledon: Εύκολη πρεμιέρα για Σάκκαρη, 2-0 την Τάουσον

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί με 6-3, 6-3 της Κλάρα Τάουσον, Νο25 της παγκόσμιας κατάταξης, και να παίρνει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η 30χρονη, η οποία βρίσκεται στο Νο43 του κόσμου, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της στο πρώτο σετ, πετυχαίνοντας break στο τέταρτο game, γεγονός που της επέτρεψε να το κατακτήσει με 6-3 μέσα σε 34 λεπτά.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου η Σάκκαρη έκανε break στο πέμπτο game και στη συνέχεια «σφράγισε» τη νίκη με νέο break, διαμορφώνοντας το τελικό 6-3.

Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Καμίλα Ραχίμοβα (Νο70) και την Ανχελίνα Καλίνινα (Νο66).