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Ανακοίνωσε Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο Ολυμπιακός - Ο ρόλος του στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ανακοίνωσε Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο Ολυμπιακός - Ο ρόλος του στους Πειραιώτες
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Την έναξρη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο 49χρονος αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy και θα έχει επιρροή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Αξίζει να ξεκαθαριστεί πως η περίπτωσή του δεν έχει καμία σχέση με το πόστο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που παραμένει στη θέση του Sport Director. Παράλληλα, η κίνηση αυτή είναι ανεξάρτητη από τις συζητήσεις για την επιστροφή του Κορδόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso. O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.»

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