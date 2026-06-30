Η Ραχίμοβα αντίπαλος της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

Η Καμίλα Ραχίμοβα 24χρονη τενίστρια από το Ουζμπεκιστάν, Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της Ανγκελίνα Καλίνινα με 4-6, 6-4, 7-5, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση των «64» του λονδρέζικου Grand Slam.

Εκεί θα βρει απέναντί της τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά, επικρατώντας της Κλάρα Τάουσον με 6-3, 6-3 και παίρνοντας με άνεση το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (02/06) και η νικήτρια θα παίξει με μια εκ των Παολίνι-Σιμάνοβιτς/Γκόλουμπιτς.