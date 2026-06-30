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Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία κοντράρονται για μία θέση στους «16» του Μουντιάλ 2026 και έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία μονομαχούν για μία θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο χωρών.

Η Ακτή Ελεφαντοστού στον όμιλο κέρδισε το Εκουαδόρ και το Κουρασάο, ενώ ηττήθηκε από την Γερμανία. Η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ και της Σενεγάλης, αλλά γνώρισε την ήττα από τη Γαλλία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά, Κονάν, Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ, Μπονί, Ντιάλο, Ντιομαντέ.

Νορβηγία: Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Πέντερσεν, Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σέρλοτ, Νούσα, Χάλαντ.

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