Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία μονομαχούν για μία θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο χωρών.

Η Ακτή Ελεφαντοστού στον όμιλο κέρδισε το Εκουαδόρ και το Κουρασάο, ενώ ηττήθηκε από την Γερμανία. Η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ και της Σενεγάλης, αλλά γνώρισε την ήττα από τη Γαλλία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά, Κονάν, Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ, Μπονί, Ντιάλο, Ντιομαντέ.

Νορβηγία: Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Πέντερσεν, Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σέρλοτ, Νούσα, Χάλαντ.