Ανακοινώθηκε από την Παρί ο Τέρι Τάρπεϊ

Στην Παρί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τέρι Τάρπεϊ, με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο 32χρονος Αμερικανός σέντερ (1.96 μ., 1994) αποχωρεί από τη Μονακό, έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στο Πριγκιπάτο, αποτελώντας έναν ακόμη παίκτη που αποχωρεί στο πλαίσιο των αλλαγών στο ρόστερ της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο Τάρπεϊ είχε μέσο όρο 2 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα, προσφέροντας κυρίως λύσεις βάθους στο rotation της ομάδας του.