Με όμορφη ενέργεια και ένα καταπληκτικό πλασέ του Νούσα, η Νορβηγία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία για τους 32 του Μουντιάλ 2026, δημιουργώντας ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ.

Οι Ιβοριανοί δεν ήταν αποτελεσματικοί και οι Βίκινγκς, κόντρα στη ροή του αγώνα, κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με καταπληκτική εκτέλεση του 20χρονου Νούσα.

Δείτε το γκολ: