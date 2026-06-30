Υπέγραψε στον Ηρακλή ο Ρομπ Νιζέτ

Την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνάς του ολοκλήρωσε ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ρομπ Νιζέτ ενόψει της επιστροφής του στη Stoiximan Super League.

Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ήρθε σε συμφωνία με τον «Γηραιό» και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Rob Nizet, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός αμυντικός (γεννημένος στις 14 Απριλίου 2002) έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, έχοντας περάσει από σημαντικές ακαδημίες και συλλόγους της Ευρώπης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Anderlecht, συνέχισε την εξέλιξή του στη Norwich City και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Lecce στην Ιταλία, πριν αγωνιστεί σε Lommel, Willem II και Gaziantep FK.

Διαθέτει επίσης συμμετοχή με την Εθνική Βελγίου Κ21, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τις προοπτικές του.

Ο Nizet αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά, τόσο ως χαφ όσο και ως εξτρέμ, προσφέροντας ταχύτητα, ένταση και επιθετικές λύσεις από το άκρο της άμυνας.

Rob, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα!»