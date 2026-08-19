Ολυμπιακός: «Δικός του» ο Γκονζάλες, έρχεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Μεξικανούς

Ο Αρμάντο Γκονζάλες φαίνεται πως θα γίνει οριστικά παίκτης του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες. Αυτό επισημαίνουν στο Μεξικό, με τους δημοσιογράφους να τονίζουν πως ο νεαρός επιθετικός θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο με ανάρτησή του τονίζει πως η Τσίβας είπε το «ΟΚ» με ένα ποσό που φτάνει τα 12 εκατ. δολάρια, για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Πλέον, το μόνο που φαίνεται να απομένει για το τέλος της μεταγραφής, είναι το ταξίδι του Γκονζάλες στην Ελλάδα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.