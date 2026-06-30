Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε με «απλησίαστη φινέτσα» τον... πιανίστα Στέφαν Ντε Φράι (video)

Ο Παναθηναϊκός έκανε τον πρώτο μεγάλο κρότο της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε για έναν χρόνο με τους πράσινους, ωστόσο στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της μεταγραφής, το Τριφύλλι παρουσίασε τον Στέφαν Ντε Φράι με ένα εξαιρετικό βίντεο, όπου ο Ολλανδός παίζει πιάνο, με λεζάντα «απλησίαστη φινέτσα».

Μάλιστα, ο διεθνής άσος ακούγεται να παίζει στο τέλος και τον ύμνο του Παναθηναϊκού!

Δείτε το βίντεο: