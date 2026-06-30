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ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Οζντόεφ

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν μετά από τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Οζντόεφ
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Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην Τούμπα.

Ο Ρώσος μέσος ήταν ο πρώτος που αποχαιρέτησε τον «Δικέφαλο», δημοσιεύοντας μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου ευχαρίστησε τον σύλλογο, τους συμπαίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τον κόσμο για όσα έζησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε και η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με ανάρτησή της στα social media, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ευχαρίστησε τον 33χρονο χαφ για την προσφορά του στην ομάδα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς το συμβόλαιό του δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«Ήταν και δική μας χαρά να πορευτούμε τρία χρόνια μαζί. Ευχαριστούμε Mago για την προσφορά σου και τις έντονες στιγμές που ζήσαμε μαζί! Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο…»

https://www.instagram.com/p/DaN8IL3CjNN/
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