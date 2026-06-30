Μίλαν: Ανακοίνωσε τον Γκονσάλο Ράμος μέχρι το 2031

Λίγες ημέρες μετά την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ, η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού επιθετικού των «ροσονέρι» από τη νέα σεζόν.

Ο 25χρονος διεθνής φορ, που τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας δύο διαδοχικά Champions League υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μίλαν έως το 2031.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 74 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τον ιταλικό σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Μίλαν:

«Η Μίλαν ανακοινώνει την απόκτηση του Γκονσάλο Ματίας Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Γεννημένος στο Ολιάο στις 20 Ιουνίου 2001, ο Γκονσάλο Ράμος εξέλιξε το ταλέντο του στις ακαδημίες νέων της Σ.Κ. Ολιανένσε και της Σ.Λ. Μπενφίκα, πριν κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2019.

Συνέχισε να κάνει πάνω από 100 εμφανίσεις και να σκοράρει 41 γκολ για την Μπενφίκα, αναδεικνύοντας τον σύλλογο σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα της Πορτογαλίας και βοηθώντας τον σύλλογο να εξασφαλίσει τον τίτλο της Primeira Liga τη σεζόν 2022/23.

Το καλοκαίρι του 2023, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου συνέχισε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Παρίσι, έχει κερδίσει τρεις τίτλους Ligue 1, δύο τρόπαια Coupe de France, τρία Trophée des Champions, δύο τίτλους UEFA Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα FIFA Intercontinental Cup, ενώ έχει σκοράρει 45 γκολ σε 131 εμφανίσεις.

Από το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας τον Νοέμβριο του 2022, ο Ράμος έχει γίνει βασικό μέλος της εθνικής ομάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα FIFA και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του UEFA Nations League από την Πορτογαλία τη σεζόν 2024/25.

Η Μίλαν καλωσορίζει τον Γκονσάλο Ράμος και του εύχεται κάθε επιτυχία με τους Ροσονέρι».