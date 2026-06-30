Μουντιάλ 2026: Πλήγμα στη Βραζιλία - Αμφίβολος ο Πακετά για τη Νορβηγία

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τη Βραζιλία, καθώς ο Λούκας Πακετά αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση απέναντι στην Ιαπωνία για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Βραζιλίας (CBF), ο διεθνής μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο πίσω μέρος του αριστερού μηρού, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Μέχρι στιγμής, η ομοσπονδία της Βραζιλίας δεν έχει γνωστοποιήσει το διάστημα που θα χρειαστεί ο Πακετά για να επιστρέψει στη δράση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απουσιάσει από την επόμενη αναμέτρηση της «Σελεσάο».

Η Βραζιλία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας:

«Ο Πακετά υποβλήθηκε την Τρίτη σε απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν μυϊκό τραυματισμό στο πίσω μέρος του αριστερού μηρού.

Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα θεραπείας υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση».