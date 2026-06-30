Ντε Φράι: «Η προσέγγιση και το πλάνο της ομάδας ήταν καθοριστικά για να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Ο Στέφαν Ντε Φράι είναι από την Τρίτη (30/06) και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Το Τριφύλλι ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του 34χρονου Ολλανδού στόπερ, ο οποίος παρουσιάστηκε με ένα τρομερό βίντεο, όπου παίζει και τον ύμνο της ομάδας σε πιάνο.

Ο Ντε Φράι, που έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «πράσινων» επί ολλανδικού εδάφους, έστειλε και το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

«Η προσέγγιση και το πλάνο της ομάδας ήταν καθοριστικά για να έρθω στον Παναθηναϊκό», ήταν η δήλωση του Ολλανδού διεθνούς.

Δείτε το μήνυμα του Ντε Φράι: