Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη
Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ έλαβε κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας την Παρασκευή (03/07)
Σοβαρή δικαστική έρευνα «ταράζει» το ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, να βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που αφορά φερόμενη πληρωμένη ερωτική συνεύρεση με ανήλικη.
Ο Μπαστόνι τελεί υπό εισαγγελική έρευνα για το αδίκημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, στο πλαίσιο έρευνας που συντονίζουν η εισαγγελέας, Ροζάρια Στανιάρο και η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Μπρούνα Αλμπερτίνι, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
Η υπόθεση αφορά εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με έδρα το Τσινιζέλο Μπάλσαμο, στη βόρεια Ιταλία, η οποία, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, φέρεται να διοργάνωνε all inclusive βραδιές για πελάτες VIP σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα του Μιλάνου.
Ο Μπαστόνι έλαβε σήμερα κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών την προσεχή Παρασκευή (03/07), σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Repubblica και επιβεβαιώνονται από δικαστικές πηγές.
Κατά τα ευρήματα της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με κοπέλα που ήταν τότε 17 ετών.