Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη

Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ έλαβε κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας την Παρασκευή (03/07)

Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη
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Σοβαρή δικαστική έρευνα «ταράζει» το ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, να βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που αφορά φερόμενη πληρωμένη ερωτική συνεύρεση με ανήλικη.

Ο Μπαστόνι τελεί υπό εισαγγελική έρευνα για το αδίκημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, στο πλαίσιο έρευνας που συντονίζουν η εισαγγελέας, Ροζάρια Στανιάρο και η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Μπρούνα Αλμπερτίνι, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η υπόθεση αφορά εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με έδρα το Τσινιζέλο Μπάλσαμο, στη βόρεια Ιταλία, η οποία, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, φέρεται να διοργάνωνε all inclusive βραδιές για πελάτες VIP σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα του Μιλάνου.

Ο Μπαστόνι έλαβε σήμερα κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών την προσεχή Παρασκευή (03/07), σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Repubblica και επιβεβαιώνονται από δικαστικές πηγές.

Κατά τα ευρήματα της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με κοπέλα που ήταν τότε 17 ετών.

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Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη

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