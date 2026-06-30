ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» κυκλοφορεί ελεύθερος και ψάχνει τον «θρόνο» του

O ΛεΜπρόν Τζέιμς έριξε τη «βόμβα», καθώς ενημέρωσε τους Λος Άντζελες Λέικερς πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα και η σεζόν 2026/27 θα τον βρει σε άλλη ομάδα.

Λίγη ώρα μετά την απόφαση του «King James», οι Λέικερς αποχαιρέτησαν τον εμβληματικό σταρ με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την τεράστια προσφορά του στον οργανισμό. Ο ΛεΜπρόν φόρεσε τη φανέλα των «λιμνανθρώπων» για οκτώ συνεχόμενες σεζόν, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2020.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στον επόμενο προορισμό του 41χρονου σούπερ σταρ, με τρεις ομάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο των σεναρίων.

Γουόριορς: Το μεγάλο φαβορί

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, οι «Πολεμιστές» εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τζίμι Μπάτλερ με τον Άντονι Ντέιβις, προκειμένου στη συνέχεια να κινηθούν για την υπογραφή του ΛεΜπρόν. Σε περίπτωση που το σχέδιο υλοποιηθεί, θα δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό σύνολο με τους Στεφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ντρέιμοντ Γκριν.

Χιτ: Σενάριο για δίδυμο με τον Γιάννη

Στη μάχη για την απόκτηση του «Βασιλιά» φέρονται να έχουν μπει και οι Μαϊάμι Χιτ.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Φλόριντα εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, με στόχο να δημιουργήσει ένα από τα πιο ισχυρά δίδυμα του NBA, πλαισιώνοντας τον ΛεΜπρόν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άλλαζε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα, πόσο μάλλον όταν στο «5» βρίσκεται ο Μπαμ Αντεμπάγιο, και ήδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιστροφή: Εκεί όπου άρχισαν όλα

Στο «κόλπο» για την απόκτηση του ΛεΜπρόν βρίσκονται και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, σύμφωνα με τον Κρις Χέινς.

Η ομάδα του Οχάιο επιθυμεί να φέρει ξανά πίσω τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της, δίνοντάς του την ευκαιρία να ολοκληρώσει την τεράστια καριέρα του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το συναισθηματικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα ισχυρό και δεν αποκλείεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση του ΛεΜπρόν.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ του φετινού καλοκαιριού στο NBA μόλις ξεκίνησε, με το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.