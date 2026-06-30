· Λος Άντζελες Λέικερς

Το «αντίο» των Λέικερς στον ΛεΜπρόν: «Ευχαριστούμε, King James»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποχαιρέτησαν τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

Το «αντίο» των Λέικερς στον ΛεΜπρόν: «Ευχαριστούμε, King James»
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Το τέλος μιας σπουδαίας εποχής σηματοδοτήθηκε για τους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τη διοίκηση ότι θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα από τη σεζόν 2026-27.

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του «King James», οι Λέικερς αποχαιρέτησαν τον εμβληματικό σταρ με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την πολυετή προσφορά του στον οργανισμό.

Ο ΛεΜπρόν φόρεσε τη φανέλα των «λιμνανθρώπων» για οκτώ διαδοχικές σεζόν, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2020, οδηγώντας την ομάδα στην επιστροφή της στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Η ανάρτηση των Λέικερς:

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τα οκτώ του χρόνια με τους Λέικερς, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου στον οποίο μας οδήγησε το 2020 κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες που μπορεί να φανταστεί κανείς, καθώς και για τα αμέτρητα ρεκόρ που κατέρριψε στα "μωβ και χρυσά". Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θα είναι πάντα ένα αγαπημένο κομμάτι της οικογένειας των Λέικερς».

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