Ανανέωσε με Τενερίφη στα 43 του χρόνια ο Χουέρτας!

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ο 43χρονος Βραζιλιάνος γκαρντ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τενερίφη για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο πολύπειρος άσος προέρχεται από μία ακόμη εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας τόσο στο BCL όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Στο BCL ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσο όρο 12 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ ανά αγώνα, ενώ στη Liga Endesa πραγματοποίησε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, σημειώνοντας 15,6 πόντους κατά μέσο όρο. Παράλληλα, αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ του πρωταθλήματος, μοιράζοντας 5,7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση:

«Η Λα Λαγκούνα Τενερίφη θα συνεχίσει να απολαμβάνει τη μαγεία του Μαρσελίνιο Ουέρτας

Άλλος ένας χορός! Η Λα Λαγκούνα Τενερίφη και ο Μαρσελίνιο Ουέρτας κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη μία σεζόν, με αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος πόιντ γκαρντ να αγωνιστεί για όγδοη συνεχόμενη χρονιά με τη φανέλα της ομάδας. Ο παίκτης από το Σάο Πάολο προέρχεται από ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του σε νέες επιτυχίες. Τη σεζόν 2025/26 αγωνίστηκε σε συνολικά 49 επίσημους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μέσο όρο 14,9 πόντους και 5,5 ασίστ στη Liga Endesa (μαζί με τα playoffs), ενώ στο Basketball Champions League (BCL) κατέγραψε 12 πόντους και 6,2 ασίστ ανά αγώνα.

Στην πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην κανονική περίοδο της Liga Endesa, όπου σημείωσε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, ο Ουέρτας αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ του πρωταθλήματος με 5,7 ασίστ ανά παιχνίδι για τρίτη συνεχόμενη και πέμπτη συνολικά φορά, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Έλμερ Μπένετ. Παράλληλα, ήταν ο κορυφαίος εκτελεστής ελευθέρων βολών της λίγκας με 94% ευστοχία, ενώ συμπεριλήφθηκε στη Δεύτερη Καλύτερη Πεντάδα τόσο της ACB όσο και του BCL. Επιπλέον, τιμήθηκε ως ο Κορυφαίος Παίκτης της Δεκαετίας του Basketball Champions League, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της διοργάνωσης.

Ο Ουέρτας (Σάο Πάολο, 25 Μαΐου 1983) εντάχθηκε στην Τενερίφη το καλοκαίρι του 2019 και από την πρώτη ημέρα ηγήθηκε της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας ένα Basketball Champions League και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα (FIBA Intercontinental Cup).

Στις επτά σεζόν του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, η ομάδα προκρίθηκε κάθε χρόνο τόσο στα playoffs του πρωταθλήματος όσο και στο Κύπελλο Ισπανίας (Copa del Rey), φτάνοντας τρεις φορές στα ημιτελικά της Liga Endesa και μία φορά στον τελικό του Κυπέλλου, το 2023 στη Μπανταλόνα. Σε αυτό το διάστημα, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια κατάφεραν επίσης να έχουν το απόλυτο των συμμετοχών (14 στις 14 διοργανώσεις).

Παράλληλα, ο Ουέρτας συνέχισε να γράφει ιστορία στη Liga Endesa, διευρύνοντας τη συλλογή των προσωπικών του επιτευγμάτων. Είναι πλέον ο κορυφαίος πασέρ όλων των εποχών του ισπανικού πρωταθλήματος με 3.413 ασίστ, βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας συμμετοχών με 732 αγώνες, στην 4η θέση σε νίκες με 488, ενώ είναι 5ος στη συνολική αξιολόγηση με 8.429 μονάδες.

Με τη φανέλα της Τενερίφης έχει επίσης καταρρίψει πολλά ιστορικά ρεκόρ του συλλόγου, γεγονός που τον έχει αναδείξει σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην ACB με 3.351 πόντους, ο πρώτος σε ασίστ με 1.562, ο τρίτος σε συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία με 245 αγώνες, ο δεύτερος σε συνολική αξιολόγηση με 3.713 μονάδες και ο τρίτος σε λεπτά συμμετοχής με 5.998 λεπτά.

Ένα πρότυπο εντός και εκτός παρκέ, ο Μαρσελίνιο Ουέρτας θα συνεχίσει να ηγείται του πρότζεκτ της Λα Λαγκούνα Τενερίφη, προς χαρά των φιλάθλων της ομάδας αλλά και όλων των φίλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ».