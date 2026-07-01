Ο σούπερ σταρ των Γάλλων άνοιξε το σκορ κόντρα στη Σουηδία και έσπευσε να αφιερώσει το γκολ στον Ντιντιέ Ντεσάμπ που πρόσφατα «έχασε» τη μητέρα του.

Πριν λίγες μέρες ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έμαθε πως πέθανε η αγαπημένη του μητέρα. Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας επέστρεψε στην πατρίδα του, πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον αγώνα για τους «32» με τη Σουηδία, οι παίκτες του βρήκαν γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους. Με εκπληκτικό… χορευτικό του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ», έτρεξε να αφιερώσει το γκολ στον προπονητή του, σε μια ξεχωριστή στιγμή για την ομάδα της Γαλλίας.

Δείτε το γκολ και την αφιέρωση του Εμπαπέ: