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Παναθηναϊκός: Οι πρώτες στιγμές των Ντε Φράι και Ράστοντερ με τα πράσινα (pics)

Στέφαν Ντε Φράι και Έλμιν Ράστοντερ προπονήθηκαν για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό υπό το βλέμμα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες στιγμές των Ντε Φράι και Ράστοντερ με τα πράσινα (pics)
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Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, ο Στέφαν ντε Φράι και ο Έλμιν Ράστοντερ, ενσωματώθηκαν την Τρίτη (30/6) στην αποστολή του Τριφυλλιού στο Άπελντοορν.

Αμφότεροι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις στο γυμναστήριο και στο γήπεδο, πραγματοποιώντας την πρώτη τους προπόνηση με τα Πράσινα υπό το βλέμμα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

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