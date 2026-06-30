Μαρκ Τέιτουμ για NBA Europe: «Ενθαρρυντικές οι τελικές προσφορές που λάβαμε για μόνιμες συμμετοχές»

Την Τρίτη (30/6) έληξε η διορία για τις τελικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους για τις άδειες του ΝΒΑ Europe, με τον αναπληρωτή κομισάριο του ΝΒΑ, Μάρκ Τέιτουμ, να δηλώνει σχετικά:

«Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές οι τελικές προσφορές που λάβαμε για μόνιμες συμμετοχές στο νέο πρωτάθλημα στην Ευρώπη που υποστηρίζεται από το NBA και τη FIBA. Αυτές οι προσφορές αντικατοπτρίζουν το τεράστιο ενδιαφέρον και την ορμή που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτό το πρότζεκτ. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ και πλέον υπάρχουν σαφείς πρωτοπόροι για καθεμία από τις 12 πόλεις-στόχους μας, συμπεριλαμβανομένων πολλών υφιστάμενων ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Θα συνεργαστούμε τώρα με τα Διοικητικά Συμβούλια του NBA και της FIBA για να οριστικοποιήσουμε τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Το NBA θα συνεργαστεί τώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο για να επικυρώσει τους καλύτερους συνεργάτες σε αυτό το νέο πρωτάθλημα και η FIBA θα περάσει επίσης από τη δική της διαδικασία. Δεδομένης αυτής της σταδιακής προσέγγισης, τυχόν συμφωνίες σχετικά με τους τελικούς όρους και οι επακόλουθες ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη του πρωταθλήματος και τις συμμετέχουσες ομάδες θα γίνονται σε κυλιόμενη βάση (δηλαδή, το NBA και η FIBA δεν θα ανακοινώσουν 12 μόνιμες ομάδες ταυτόχρονα).

Το NBA και η FIBA έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο στη δομή της διοργάνωσης, στοχεύοντας σε 16 ομάδες που θα παίξουν μια κανονική σεζόν, καθώς και σε μια μορφή πλέι οφ που θα αποτελείται από σειρές πολλαπλών αγώνων μέχρι τους Τελικούς, κάτι που πιστεύουν ότι είναι ο πιο δίκαιος τρόπος για να αναδειχθεί ένας πρωταθλητής και η πιο ανταποδοτική μορφή για τους οπαδούς, οι οποίοι θέλουν να δουν τις καλύτερες ομάδες να παίζουν περισσότερα παιχνίδια.

Αν υποτεθεί ότι η έναρξη θα γίνει τον Οκτώβριο του 2027, οι επερχόμενες σεζόν του BCL και των εγχώριων πρωταθλημάτων 2026-27 θα είναι πολύ κρίσιμες και σημαντικές για το πρωτάθλημα του NBA και της FIBA πριν από την προγραμματισμένη έναρξή του τον Οκτώβριο του 2027.

Συνάντηση με την EuroLeague

Το NBA και η FIBA συναντήθηκαν με την ηγεσία της EuroLeague αυτόν τον μήνα και συνεχίζουν να επιδιώκουν ένα εποικοδομητικό, συνεργατικό και ευθυγραμμισμένο αποτέλεσμα σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Τα τρία μέρη θα συναντηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το NBA και η FIBA είναι επίσης έτοιμοι να προχωρήσουν με τους συλλόγους και τις ομάδες επενδυτών που έχουν υποβάλει τελικές προσφορές.