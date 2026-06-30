Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Αντόνιο Κορδόν

Στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αντόνιο Κορδόν, με τον Ισπανό παράγοντα να έχει προγραμματισμένες επαφές με τη διοίκηση του Ολυμπιακού σχετικά με την επιστροφή του στο οργανόγραμμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Ο Κορδόν είχε αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο αποχώρησε έπειτα από έξι μήνες, αναλαμβάνοντας ευρύτερο ρόλο στον ποδοσφαιρικό οργανισμό του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αρμοδιότητες που αφορούσαν τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε.

Το καλοκαίρι του 2024 μετακινήθηκε στη Σεβίλλη, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια.