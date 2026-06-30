Γαλλία – Σουηδία: Οι ενδεκάδες του αγώνα για τη φάση των «32» του Μουντιάλ

Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται τα μεσάνυχτα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Εκεί, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο, καθώς πρόκειται για δύο ομάδες με υψηλό επίπεδο και μεγάλες φιλοδοξίες στη διοργάνωση. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο χωρών.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Γαλλία: Μενιάν, Ντιν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Μπαρκολά.

Σουηδία: Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον, Στρουντ, Μπέρκγβαλ, Αγιάρι, Ίσακ, Ελάνγκα, Γιόκερες.