Νιούκαστλ: Δικός της ο Ντέντιτς

Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Αμάρ Ντέντιτς, με τον διεθνή Βόσνιο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο. Ο 24χρονος ακραίος μπακ, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό που άφησε ο Κίεραν Τρίπιερ, αποτελούσε προσωπική επιλογή του νέου προπονητή των «ανθρακωρύχων», Ματίας Γιάισλε, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Σάλτσμπουργκ, πανηγυρίζοντας μάλιστα το πρωτάθλημα Αυστρίας το 2023.

Ο Ντέντιτς μεταγράφηκε πέρυσι το καλοκαίρι στην Μπενφίκα, με την οποία «μέτρησε» 43 συμμετοχές και ένα γκολ, με τον πορτογαλικό σύλλογο να βάζει στα ταμεία του 35,9 εκατ. ευρώ από την πώλησή του.

«Το να δουλέψω ξανά με τον Ματίας ήταν για μένα ένας μεγάλος παράγοντας. Γνωριζόμαστε καλά, ξέρει τι μπορώ να προσφέρω και είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα παίξω πάλι για αυτόν», δήλωσε ο Ντέντιτς, ο οποίος έχει 31 συμμετοχές στην εθνική Βοσνίας και ήταν μέλος της ομάδας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.