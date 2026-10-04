Moto GP: Θρίαμβος Μάρκεθ στην Ιαπωνία και «φωτιά» στη μάχη τίτλου με τον Μαρτίν

Ο Μαρτίν, ο οποίος εκκινούσε από την pole position, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του στην εκκίνηση και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση στους πρώτους οκτώ γύρους, ενώ ο Μαρκέθ περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε στον 11ο γύρο, όταν ο Μαρτίν άφησε ελάχιστο χώρο στην εσωτερική γραμμή, κενό που εκμεταλλεύτηκε ο Μαρκέθ για να περάσει στην πρωτοπορία.

Στη συνέχεια, ο κάτοχος του τίτλου έλεγξε τον αγώνα μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας μπροστά από τον Μαρτίν (Aprilia) και τον Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia).

Η κατάταξη στο Grand Prix Ιαπωνίας

1 Μάρκ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 41:31.467

2 Χόρχε Μαρτίν Ισπανία Aprilia +1.363

3 Μάρκο Μπετζέκι Ιταλία Aprilia +2.252

4 Ενέα Μπαστιανίνι Ιταλία KTM-Tech3 +2.330

5 Ραούλ Φερνάντεθ Ισπανία Aprilia-Trackhouse +14.815

6 Άι Ογκούρα Ιαπωνία Aprilia-Trackhouse +15.210

7 Πέδρο Ακόστα Ισπανία KTM +16.928

8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ιταλία Ducati +20.333

9 Φερμίν Αλδεγέρ Ισπανία Ducati-Gresini +23.545

10 Λούκα Μαρίνι Ιταλία Honda +25.677

11 Μπραντ Μπίντερ Ν.Αφρική KTM +25.853

12 Φάμπιο Κουαρταραρό Γαλλία Yamaha +30.867

13 Σομκιάτ Τσάντρα Ταϊλάνδη Honda +31.333

14 Μάβερικ Βινιάλες Ισπανία KTM-Tech3 +33.995

15 Φράνκο Μορμπιντέλι Ιταλία Ducati-VR46 +34.590

16 Άλεξ Ρινς Ισπανία Yamaha +39.228

17 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Τουρκία Yamaha-Pramac +39.562

18 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ιταλία Ducati-VR46 +50.816

19 Τζακ Μίλερ Αυστρία Yamaha-Pramac +1:11.127

20 Ζοάν Ζαρκό Γαλλία Honda-LCR +2 γύροι

* Εγκαταλείψεις:

Ντιόγκο Μορέιρα (Βραζιλία/Honda-LCR): στον 8ο γύρο (16 γύρους πριν το τέλος)

Άλεξ Μάρκεθ (Ισπανία/Ducati-Gresini): στον 18ο γύρο (6 γύρους πριν το τέλος)

Η βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

1 Χόρχε Μαρτίν Ισπανία Aprilia 333

2 Μάρκ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 331

3 Μάρκο Μπετζέκι Ιταλία Aprilia 284

4 Πέδρο Ακόστα Ισπανία KTM 243

5 Άι Ογκούρα Ιαπωνία Aprilia-Trackhouse 237

6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ιταλία Ducati-VR46 230

7 Ραούλ Φερνάντεθ Ισπανία Aprilia-Trackhouse 216

8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ιταλία Ducati 164

9 Άλεξ Μάρκεθ Ισπανία Ducati-Gresini 158

10 Φερμίν Αλδεγέρ Ισπανία Ducati-Gresini 122

11 Ενέα Μπαστιανίνι Ιταλία KTM-Tech3 116

12 Λούκα Μαρίνι Ιταλία Honda 104

13 Μπραντ Μπίντερ Ν. Αφρική KTM 99

14 Ντιόγκο Μορέιρα Βραζιλία Honda-LCR 74

15 Φάμπιο Κουαρταραρό Γαλλία Yamaha 66

16 Φράνκο Μορμπιντέλι Ιταλία Ducati-VR46 57

17 Ζοάν Ζαρκό Γαλλία Honda-LCR 48

18 Ζοάν Μιρ Ισπανία Honda 33

19 Τζακ Μίλερ Αυστρία Yamaha-Pramac 28

20 Άλεξ Ρινς Ισπανία Yamaha 24

21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Τουρκία Yamaha-Pramac 18

22 Μάβερικ Βινιάλες Ισπανία KTM-Tech3 12

23 Ίκερ Λεκουόνα Ισπανία Ducati-Gresini 9

24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Ισπανία Yamaha 6

25 Πολ Εσπαργκαρό Ισπανία KTM-Tech3 5

26 Τακάκι Νακαγκάμι Ιαπωνία Honda 3

27 Σομκιάτ Τσάντρα Ταϊλάνδη Honda 3

28 Καλ Κράτσλοου Μ.Βρετανία Honda-LCR 0

29 Γιόνας Φόλγκερ Γερμανία KTM-Tech3 0

30 Λορέντζο Σαβαντόρι Ιταλία Aprilia-Trackhouse 0

31 Μικέλε Πίρο Ιταλία Ducati-Gresini 0