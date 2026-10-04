Moto GP: Θρίαμβος Μάρκεθ στην Ιαπωνία και «φωτιά» στη μάχη τίτλου με τον Μαρτίν
Ο Μαρκ Μαρκέθ (Ducati) κέρδισε το τέταρτο Grand Prix Ιαπωνίας της καριέρας του, ολοκληρώνοντας την Κυριακή (4/10) το «νταμπλ» (νίκη σε σπριντ και κύριο αγώνα) στην πίστα Motegi και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά από τον Χόρε Μαρτίν στη μάχη για τον τίτλο.
Ο Μαρτίν, ο οποίος εκκινούσε από την pole position, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του στην εκκίνηση και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση στους πρώτους οκτώ γύρους, ενώ ο Μαρκέθ περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.
Η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε στον 11ο γύρο, όταν ο Μαρτίν άφησε ελάχιστο χώρο στην εσωτερική γραμμή, κενό που εκμεταλλεύτηκε ο Μαρκέθ για να περάσει στην πρωτοπορία.
Στη συνέχεια, ο κάτοχος του τίτλου έλεγξε τον αγώνα μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας μπροστά από τον Μαρτίν (Aprilia) και τον Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia).
Η κατάταξη στο Grand Prix Ιαπωνίας
1 Μάρκ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 41:31.467
2 Χόρχε Μαρτίν Ισπανία Aprilia +1.363
3 Μάρκο Μπετζέκι Ιταλία Aprilia +2.252
4 Ενέα Μπαστιανίνι Ιταλία KTM-Tech3 +2.330
5 Ραούλ Φερνάντεθ Ισπανία Aprilia-Trackhouse +14.815
6 Άι Ογκούρα Ιαπωνία Aprilia-Trackhouse +15.210
7 Πέδρο Ακόστα Ισπανία KTM +16.928
8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ιταλία Ducati +20.333
9 Φερμίν Αλδεγέρ Ισπανία Ducati-Gresini +23.545
10 Λούκα Μαρίνι Ιταλία Honda +25.677
11 Μπραντ Μπίντερ Ν.Αφρική KTM +25.853
12 Φάμπιο Κουαρταραρό Γαλλία Yamaha +30.867
13 Σομκιάτ Τσάντρα Ταϊλάνδη Honda +31.333
14 Μάβερικ Βινιάλες Ισπανία KTM-Tech3 +33.995
15 Φράνκο Μορμπιντέλι Ιταλία Ducati-VR46 +34.590
16 Άλεξ Ρινς Ισπανία Yamaha +39.228
17 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Τουρκία Yamaha-Pramac +39.562
18 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ιταλία Ducati-VR46 +50.816
19 Τζακ Μίλερ Αυστρία Yamaha-Pramac +1:11.127
20 Ζοάν Ζαρκό Γαλλία Honda-LCR +2 γύροι
* Εγκαταλείψεις:
Ντιόγκο Μορέιρα (Βραζιλία/Honda-LCR): στον 8ο γύρο (16 γύρους πριν το τέλος)
Άλεξ Μάρκεθ (Ισπανία/Ducati-Gresini): στον 18ο γύρο (6 γύρους πριν το τέλος)
Η βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
1 Χόρχε Μαρτίν Ισπανία Aprilia 333
2 Μάρκ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 331
3 Μάρκο Μπετζέκι Ιταλία Aprilia 284
4 Πέδρο Ακόστα Ισπανία KTM 243
5 Άι Ογκούρα Ιαπωνία Aprilia-Trackhouse 237
6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ιταλία Ducati-VR46 230
7 Ραούλ Φερνάντεθ Ισπανία Aprilia-Trackhouse 216
8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ιταλία Ducati 164
9 Άλεξ Μάρκεθ Ισπανία Ducati-Gresini 158
10 Φερμίν Αλδεγέρ Ισπανία Ducati-Gresini 122
11 Ενέα Μπαστιανίνι Ιταλία KTM-Tech3 116
12 Λούκα Μαρίνι Ιταλία Honda 104
13 Μπραντ Μπίντερ Ν. Αφρική KTM 99
14 Ντιόγκο Μορέιρα Βραζιλία Honda-LCR 74
15 Φάμπιο Κουαρταραρό Γαλλία Yamaha 66
16 Φράνκο Μορμπιντέλι Ιταλία Ducati-VR46 57
17 Ζοάν Ζαρκό Γαλλία Honda-LCR 48
18 Ζοάν Μιρ Ισπανία Honda 33
19 Τζακ Μίλερ Αυστρία Yamaha-Pramac 28
20 Άλεξ Ρινς Ισπανία Yamaha 24
21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Τουρκία Yamaha-Pramac 18
22 Μάβερικ Βινιάλες Ισπανία KTM-Tech3 12
23 Ίκερ Λεκουόνα Ισπανία Ducati-Gresini 9
24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Ισπανία Yamaha 6
25 Πολ Εσπαργκαρό Ισπανία KTM-Tech3 5
26 Τακάκι Νακαγκάμι Ιαπωνία Honda 3
27 Σομκιάτ Τσάντρα Ταϊλάνδη Honda 3
28 Καλ Κράτσλοου Μ.Βρετανία Honda-LCR 0
29 Γιόνας Φόλγκερ Γερμανία KTM-Tech3 0
30 Λορέντζο Σαβαντόρι Ιταλία Aprilia-Trackhouse 0
31 Μικέλε Πίρο Ιταλία Ducati-Gresini 0