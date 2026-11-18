Με αρκετά αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (22/11).

Στην προπόνηση της Τετάρτης (18/11) επέστρεψαν οι διεθνείς Ανδρούτσος, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες. Αντίθετα, ο Γιάννης Αποστολάκης συμμετείχε σε ένα μέρος του προγράμματος, ενώ από την προπόνηση απουσίασαν οι επίσης διεθνείς Καινουργιάκης και Σιτμαλίδης.

Το πρόγραμμα των Κρητικών περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης, καθώς και αγωνιστικά παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Κρεσμίρ Κρίζμανιτς, Κέναν Κόντρο, Νίκος Χριστογεώργος και Μάνος Χνάρης ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για επιστροφή στη δράση.

Η προετοιμασία του ΟΦΗ θα συνεχιστεί την Πέμπτη (19/11), με την προπόνηση να έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.