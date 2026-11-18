Οι νεαροί διεθνείς υπό τις οδηγίες του προπονητή, Βασίλη Παπαδάκη, μετρούν πλέον αντίστροφα για την πρώτη τους αναμέτρηση στη διοργάνωση, έχοντας ολοκληρώσει τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας στη Ντόχα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Παπαδάκης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών ενόψει της πρεμιέρας.

Το Αίγυπτος - Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η αναμέτρηση με την Αίγυπτο θα αποτελέσει το πρώτο βήμα σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική διαδρομή για την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Μετά την πρεμιέρα, θα ακολουθήσουν οι αγώνες με τον Παναμά (22/11, 14:30) και το Κατάρ (25/11, 16:30), με στόχο την πρόκριση στη φάση των «32». Σημειώνεται ότι όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Για την Εθνική Παίδων, το ταξίδι στο Κατάρ είναι ήδη ιστορικό. Τώρα, όμως, έφτασε η ώρα να διεκδικήσει τις δικές της στιγμές μέσα στο γήπεδο, εκπροσωπώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφαία διοργάνωση της ηλικιακής της κατηγορίας.

«Σπουδαία εμπειρία και μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά»

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, μίλησε για τη μεγάλη εμπειρία της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, εκφράζοντας τη χαρά και την περηφάνια του για την παρουσία της Ομάδας στο Κατάρ. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την Εθνική Oμάδα».