Σοβαρό απρόοπτο προέκυψε για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τον Α.Ο. Θήρας στο Μετς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, καθώς η Πέννυ Ρόγκα τραυματίστηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ.

Οι «πράσινες» είχαν αποκτήσει προβάδισμα με 2-0 σετ, ωστόσο το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά μετά τον τραυματισμό της λίμπερο του Παναθηναϊκού. Η Ρόγκα σκόνταψε πάνω στην πεσμένη Κωνσταντινίδου και βρέθηκε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει στο γόνατό της.

Το ιατρικό επιτελείο και ο γυμναστής της ομάδας έσπευσαν αμέσως κοντά της, προκειμένου να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Η αθλήτρια δεν μπορούσε να στηριχθεί σωστά στο δεξί της πόδι και τελικά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενη.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός αγώνα βρίσκεται ήδη και η Αντωνακάκη, επίσης λόγω τραυματισμού. Έτσι, οι «πράσινες» έμειναν χωρίς διαθέσιμη λίμπερο για τη συνέχεια της αναμέτρησης, με τη Μάρα Ράπτη να αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο, φορώντας πλέον τη λευκή εμφάνιση.

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