Την έκτη συνεχόμενη νίκη του στη Volley League Γυναικών πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ του Α.Ο. Θήρας στο κλειστό του Μετς, διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινες» μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες στο πρώτο σετ. Με το σκορ να φτάνει γρήγορα στο 5-0 και στη συνέχεια στο 16-9, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε εύκολα στο 25-10, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν διαφορετική, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο Α.Ο. Θήρας πήρε προσωρινά προβάδισμα με 11-13, όμως το «τριφύλλι» αντέδρασε, ισοφάρισε σε 18-18 και πέρασε μπροστά με 20-19.

Ωστόσο, στο 22-21 σημειώθηκε το πιο δυσάρεστο περιστατικό της αναμέτρησης. Η Πέννυ Ρόγκα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να βγάλει άμυνα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενη από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε χειροκροτήματα από ολόκληρο το γήπεδο. Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το σετ με 25-21, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0.

Ο Α.Ο. Θήρας, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο τρίτο σετ επέστρεψε δυναμικά, αντέδρασε στο προβάδισμα των γηπεδούχων και κατάφερε να ανατρέψει το 21-19, επικρατώντας με 25-22 και μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει την υπόθεση νίκη. Προηγήθηκε με 4-0, είδε τις φιλοξενούμενες να επιστρέφουν και να ισοφαρίζουν σε 9-9, όμως με πρωταγωνίστρια τη Γουάιτ ανέκτησε τον έλεγχο. Το προβάδισμα έφτασε στο 19-14 και οι «πράσινες» δεν επέτρεψαν στον Α.Ο. Θήρας να απειλήσει ξανά, κλείνοντας το σετ με 25-22.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 3-1 και έκανε το 6/6 στο πρωτάθλημα, με το αποτέλεσμα να επισκιάζεται από τον τραυματισμό της Πέννυς Ρόγκα.