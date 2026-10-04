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Παναθηναϊκός AKTOR - Vikos Φalkons: Με 10 παίκτες οι «πράσινοι» - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την ομάδα των Ιωαννίνων, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπολογίζει σε μόλις 10 παίκτες.

Παναθηναϊκός AKTOR - Vikos Φalkons: Με 10 παίκτες οι «πράσινοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 3 στα 3 στην EuroLeague και στρέφεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη σημερινή (4/10, 13:00) πρεμιέρα της Stoiximan GBL κόντρα στον Βίκος Φalcons Ιωαννίνων.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει πολλές απουσίες και θα παρατάξει την ομάδα του με μόλις 10 παίκτες.

Εκτός 6άδας ξένων έμειναν οι Κέντρικ Ναν (ανέτοιμος και τιμωρημένος), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (ανέτοιμος), ενώ εκτός 8άδας βρίσκονται οι Μουσταφά Φαλ και Τζέριαν Γκραντ.

Στην αποστολή δεν βρίσκονται ο ανέτοιμος Κώστας Σλούκας και οι τραυματίες Νίκος Ρογκαβόπουλος (πρόβλημα στη μέση), Ιάσωνας Βαρβαρίτης (διάστρεμμα), Γιάννης Κουζέλογλου (θλάση).

Έτσι, η 10άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραΐτη, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκα.

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