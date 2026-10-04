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Ολυμπιακός: Χωρίς Μοντέρο οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στον Ηρακλή - Μέσα ο Μιλουτίνοφ

Χωρίς τον Ζαν Μοντέρο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο. Αντίθετα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τέθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Χωρίς Μοντέρο οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στον Ηρακλή - Μέσα ο Μιλουτίνοφ
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Μετά την ήττα από τη Βίρτους στη Μπολόνια, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου το απόγευμα (17:30) αντιμετωπίζει στο Ιβανώφειο τον Ηρακλή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεση του τον Ζαν Μοντέρο, οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ εκτός έχουν μείνει και οι Τζόουνς, Πάπας και Μπουρνελές.

Αντίθετα, εντός αποστολής είναι ο Νίκολα Μίλουτίνοφ, αλλά είναι άγνωστο το αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Ουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ

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