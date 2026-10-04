Super League 2: Δοκιμασία στο Παμπελοποννησιακό για τον Πανιώνιο - Η ώρα και το κανάλι
Πού θα δείτε την αναμέτρηση Πύργος - Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική της Super League 2.
Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δράση στη Super League 2.
Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο δοκιμάζεται ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει κάνει το 3Χ3 εντός έδρας, αλλά στη μοναδική του έξοδο είχε φύγει με το 0-0 από την έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Αντίπαλός του για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2 θα είναι ο ΠΑΣ Πύργος.
Η ομάδα της Ηλείας είναι η μόνη επαγγελματική που δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει δίχτυα. Βρίσκεται στη 15η θέση με 2 βαθμούς και θα παίξει ως τυπικά γηπεδούχος στην Πάτρα κεκλεισμένων των θυρών.
Την αναμέτρηση στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 14:45 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2
Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
14:45 Πύργος – Πανιώνιος (κεκλεισμένων)
15:00 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026
14:00 Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς
14:45 ΠΑΟΚ Β’ – Ελλάς Σύρου
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό
*Ο αγώνας Ολυμπιακός Β’ – Καλλιθέα αναβλήθηκε λόγω υποχρεώσεων στην Εθνική Ελπίδων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Β’ και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/10/26.