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ΠΑΟΚ: 27 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (videos+photos)

27 χρόνια χωρίς τα αετόπουλα. 4 Οκτωβρίου 1999. Η μέρα που η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος, όταν έξι οπαδοί της ομάδας έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.  

ΠΑΟΚ: 27 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (videos+photos)
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«Δικέφαλέ μου κάποτε για σένα 6 παιδιά φύγαν απ' την ζωή, τους πήρε η αγάπη τους για σένα, μα πάντα θα 'ναι ζωντανοί, αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά, να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε απο το '99». Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τραγουδούν συχνά το συγκεκριμένο σύνθημα σύνθημα για τα αδικοχαμένα αδέρφιά τους.

Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999 όταν έξι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο…

Το ξημέρωμα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου έχει μείνει για πάντα χαραγμένο στις ΠΑΟΚτσίδηκες καρδιές. Ήταν τότε που στην κοιλάδα των Τεμπών ένα λεωφορείο που μετέφερε 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ, έπειτα από αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, συγκρούστηκε με φορτηγό και κατέληξε σε χαράδρα.

Οι οπαδοί ήταν στην πλειονότητα από τον σύνδεσμο του Κορδελιού. Ο οδηγός επιχείρησε προσπέραση, όμως, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με τραγικές συνέπειες. Το όχημα ανατράπηκε κι έτσι εκτός από τους τραυματίες υπήρξαν έξι νεκροί στο πούλμαν, ενώ τη ζωή του έχασε και ο οδηγός του φορτηγού που συγκρούστηκε με το πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς. Στην εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών, υπάρχει πάντα το μνημείο που θυμίζει το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε συμβεί στις 4.15 τα ξημερώματα.

Οι έξι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.




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