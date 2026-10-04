Formula 1: Στη Μαλαισία συνεχίζεται η μάχη - Η ώρα και το κανάλι

Το 16ο grand prix της σεζόν στη Formula 1 είναι αυτό του Μπαχρέιν, το οποίο ωστόσο διεξάγεται φέτος στη Μαλαισία, για αυτό και ονομάζεται Bahrain Grand Prix in Malaysia.

Ο αγώνας στη Σεπάνγκ αναμένεται συναρπαστικός, με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την πρώτη θέση, καθώς κατέκτησε την pole position το Σάββατο (3/10).

Ο αγώνας στη Μαλαισία θα μεταδοθεί κανονικά από τον ΑΝΤ1, αλλά και από τον ΑΝΤ1+, με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Κυριακής (4/10).