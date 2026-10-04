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Ηρακλής - Ολυμπιακός: Στο κατάμεστο Ιβανώφειο πέφτει η αυλαία - Η ώρα και το κανάλι

Ο ενισχυμένος Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πού θα δείτε την αναμέτρηση. 

Γιάννης Χονδρός

Ηρακλής - Ολυμπιακός: Στο κατάμεστο Ιβανώφειο πέφτει η αυλαία - Η ώρα και το κανάλι
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Στο κατάμεστο Ιβανώφειο, Ηρακλής και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους (04/10, 17:30, ΣΚΑΪ) στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση όπου οι δύο μονομάχοι αναζητούν το νικηφόρο ξεκίνημα με διαφορετικά δεδομένα.

Από τη μία πλευρά, ο Ηρακλής πόνταρει στη δυναμική της έδρας του, καθώς ανακοινώθηκε sold-out, αλλά και στο ανανεωμένο του πρόσωπο, μετά τις ποιοτικές προσθήκες στις οποίες προχώρησε το καλοκαίρι με στόχο να εμφανιστεί απόλυτα ανταγωνιστικός. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο «Γηραιός» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα, έχοντας ως μοναδική απουσία αυτή του Τάσου Κουκ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Βίρτους στη Μπολόνια. Στηριζόμενος στη διαφορά ποιότητας και την ανωτερότητα του ρόστερ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να επιβάλει τον ρυθμό της παρά τη δυνατή έδρα.

Ο Έλληνας τεχνικός καλείται παράλληλα να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς ο Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται εκτός οκτάδας ξένων και ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι τιμωρημένος, ενώ η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει ερωτηματικό.

Το τζάμπολ στο «Ξύλινο» είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΚΑΪ και του ΣΠΟΡ FM TV.

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