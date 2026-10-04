Nations League: Πού θα δείτε Ολλανδία - Σερβία και τα σημαντικότερα ματς της ημέρας
Πού θα δείτε τα σημαντικότερα παιχνίδια για το Nations League.
Με αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η δράση στο Nations League.
Φυσικά, το δικό μας ενδιαφέρον είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία.
Ωστόσο, στις 21:45, για τον όμιλο της Εθνικής ομάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports 3.
Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία, εν μέσω του χάους που έχει προκληθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φιλοξενεί τη Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ, μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.