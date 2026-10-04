Nations League: Πού θα δείτε Ολλανδία - Σερβία και τα σημαντικότερα ματς της ημέρας

Πού θα δείτε τα σημαντικότερα παιχνίδια για το Nations League.

Nations League: Πού θα δείτε Ολλανδία - Σερβία και τα σημαντικότερα ματς της ημέρας
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Με αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η δράση στο Nations League.

Φυσικά, το δικό μας ενδιαφέρον είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία.

Ωστόσο, στις 21:45, για τον όμιλο της Εθνικής ομάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports 3.

Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία, εν μέσω του χάους που έχει προκληθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φιλοξενεί τη Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ, μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

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