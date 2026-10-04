Formula 1: Τροπική καταιγίδα καθυστέρησε την εκκίνηση του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν στη Μαλαισία

Το 16ο grand prix της σεζόν στη Formula 1 είναι αυτό του Μπαχρέιν, το οποίο ωστόσο διεξάγεται φέτος στη Μαλαισία, για αυτό και ονομάζεται Bahrain Grand Prix in Malaysia.

Ο αγώνας στη Σεπάνγκ αναμένεται συναρπαστικός, με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την πρώτη θέση, καθώς κατέκτησε την pole position το Σάββατο (3/10).

Ο αγώνας στη Μαλαισία ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) με μετάδοση από τον ΑΝΤ1, αλλά η εκκίνηση καθυστέρησε, λόγω τροπικής καταιγίδας που πλήττει το σημείο.

Εν τέλει, με καθυστέρηση 40 λεπτών, η βροχή κόπασε και ο αγώνας στη Μαλαισία ξεκίνησε κανονικά.