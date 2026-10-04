Formula 1: Τροπική καταιγίδα καθυστέρησε την εκκίνηση του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν στη Μαλαισία
Αναβολή στην εκκίνηση του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν στη Μαλαισία λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
Το 16ο grand prix της σεζόν στη Formula 1 είναι αυτό του Μπαχρέιν, το οποίο ωστόσο διεξάγεται φέτος στη Μαλαισία, για αυτό και ονομάζεται Bahrain Grand Prix in Malaysia.
Ο αγώνας στη Σεπάνγκ αναμένεται συναρπαστικός, με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την πρώτη θέση, καθώς κατέκτησε την pole position το Σάββατο (3/10).
Ο αγώνας στη Μαλαισία ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) με μετάδοση από τον ΑΝΤ1, αλλά η εκκίνηση καθυστέρησε, λόγω τροπικής καταιγίδας που πλήττει το σημείο.
Εν τέλει, με καθυστέρηση 40 λεπτών, η βροχή κόπασε και ο αγώνας στη Μαλαισία ξεκίνησε κανονικά.