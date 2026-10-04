Παναθηναϊκός AKTOR – Vikos Falcons: Πρεμιέρα στο άδειο T-Center | Η ώρα και το κανάλι

Σπουδαίες εμφανίσεις, πειστικές νίκες στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ώρα για να αρχίσουν οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στο πρωτάθλημα της GBL. Για την πρώτη αγωνιστική, το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τους Vikos Falcons.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενθουσίασε τους φιλάθλους της με τις σαρωτικές επικρατήσεις και εμφανίσεις, κόντρα σε Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και τις απουσίες παικτών επιπέδου MVP της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» πρέπει να κάνουν την κατάλληλη διαχείριση και φυσικά να πάρουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση, τα αποτελέσματα που χρειάζονται εντός συνόρων. Αρχίζοντας την πορεία τους στην GBL στο «σπίτι» τους. Αλλά χωρίς καλεσμένους.

Ο Παναθηναϊκός «κουβαλά» τιμωρία από την περασμένη σεζόν κι έτσι το ματς στο Telekom Center Athens θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Στερώντας την ευκαιρία από πολλές οικογένειες να βρεθούν στις εξέδρες και να παρακολουθήσουν τον μεσημεριανό αγώνα.

Εκτός θα είναι ο Γκραντ που βγήκε από την 8άδα των ξένων για να μπει ο Χέιζ-Ντέιβις. Φυσικά εκτός θα είναι και οι τραυματίες Σλούκας, Ναν, Ερνανγκόμεθ και Φαλ. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να διαχειρίζεται το ρόστερ του προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη «σπατάλη» ενέργειας ενόψει και του μεγάλου αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε που θα ακολουθήσει.

Η αναμέτρηση είναι ιστορική και για τους Vikos Falcons. Η ομάδα των Ιωαννίνων θα γίνει η πρώτη από την πόλη της Ηπείρου που αγωνίζεται στα… σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος. Δίνοντας τον πρώτο της αγώνα στην GBL.

Οι φιλοξενούμενοι θα αγωνιστούν χωρίς άγχος καθώς στην πρώτη τους δοκιμασία στην κατηγορία, παίζουν κόντρα σε ένα απ’ τα φαβορί για τον τίτλο, με την ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων να είναι μεγάλη.

Η αναμέτρηση στο κεκλεισμένων των θυρών T-Center θα αρχίσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV.