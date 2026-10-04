ΑΕΚ: Τελευταίο τεστ με τον Παναιτωλικό πριν την επιστροφή στη δράση

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της ΑΕΚ στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζεται, με την Ένωση να δίνει σήμερα, Κυριακή (04/10, 11:00), το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι μέσα στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αντίπαλος είναι ο Παναιτωλικός, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, εκεί όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν αντιμετωπίσει την Athens Kallithea πριν από πέντε ημέρες.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει ως βασικό ζητούμενο το αποτέλεσμα. Για τον Μάρκο Νίκολιτς πρόκειται ουσιαστικά για ένα προπονητικό τεστ, μέσα από το οποίο θέλει να δώσει αγωνιστικό χρόνο στους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του και ταυτόχρονα να σχηματίσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας ενόψει της επανέναρξης των επίσημων αγώνων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Μπάμπης Λυκογιάννης και ο Ζοάο Μάριο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με τον Νίκολιτς να θέλει να διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκονται και κατά πόσο μπορούν να υπολογίζονται άμεσα για τις επόμενες επίσημες αναμετρήσεις της ΑΕΚ.

Παράλληλα, στην Αθήνα έχουν παραμείνει οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί αποτελούν σημαντικές επιλογές για τον Σέρβο τεχνικό και το φιλικό με τον Παναιτωλικό τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση, πάντως, γίνεται με αρκετές ιδιαιτερότητες για την ΑΕΚ, καθώς οι απουσίες φτάνουν συνολικά τις 16, εξαιτίας των διεθνών υποχρεώσεων αλλά και άλλων προβλημάτων που έχουν προκύψει. Έτσι, ο Νίκολιτς δεν έχει στη διάθεσή του το σύνολο του ρόστερ του.

Ως αποτέλεσμα, στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί ποδοσφαιριστές από την Κ19. Για τους νεαρούς παίκτες πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν δίπλα σε ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας και να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους στον προπονητή της ΑΕΚ.

Σε ένα παιχνίδι με καθαρά προπονητικό χαρακτήρα, επομένως, το σκορ περνά σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Νίκολιτς είναι να δώσει αγωνιστικά λεπτά στους παίκτες που τα χρειάζονται, να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες λύσεις και να διατηρήσει την ομάδα σε καλή αγωνιστική κατάσταση, πριν από τις απαιτητικές αναμετρήσεις που περιμένουν την ΑΕΚ μέσα στον Οκτώβριο.