· ΠΑΟΚ

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τα «αετόπουλα» των Τεμπών: «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

«Μαύρη» μέρα η 4η Οκτωβρίου για τον ΠΑΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 27 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τα «αετόπουλα» των Τεμπών: «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

27 χρόνια συμπληρώθηκαν από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έξι νέα παιδιά, φίλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κατά την επιστροφή τους από τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα...

04.10.1999 | 04.10.2026

27 χρόνια τώρα, είστε πάντα δίπλα μας. Πάντα και παντού μαζί μας.

Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!»

COMMENTS
LATEST NEWS
10:45 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Δοκιμασία στο Παμπελοποννησιακό για τον Πανιώνιο - Η ώρα και το κανάλι

10:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τα «αετόπουλα» των Τεμπών: «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

10:08 AUTO MOTO

Formula 1: Τροπική καταιγίδα καθυστέρησε την εκκίνηση του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν στη Μαλαισία

09:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Τούμπας

09:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε Ολλανδία - Σερβία και τα σημαντικότερα ματς της ημέρας

08:59 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: 27 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (videos+photos)

08:50 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ανεπίσημο ντεμπούτο με το Μαϊάμι - Δείτε όσα έκανε (video)

08:34 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Ολυμπιακός: Στο κατάμεστο Ιβανώφειο πέφτει η αυλαία - Η ώρα και το κανάλι

08:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Όλα για την πρόκριση στην Τούμπα - Η ώρα και τα κανάλια

08:07 AUTO MOTO

Formula 1: Στη Μαλαισία συνεχίζεται η μάχη - Η ώρα και το κανάλι

07:44 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Vikos Falcons: Πρεμιέρα στο άδειο T-Center | Η ώρα και το κανάλι

02:15 EUROLEAGUE

Μάσιμο Ζανέτι: «Θέλουμε να γίνουμε franchise στην EuroLeague, έχουμε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας