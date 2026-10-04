Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τα «αετόπουλα» των Τεμπών: «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

27 χρόνια συμπληρώθηκαν από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έξι νέα παιδιά, φίλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κατά την επιστροφή τους από τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα...

04.10.1999 | 04.10.2026

27 χρόνια τώρα, είστε πάντα δίπλα μας. Πάντα και παντού μαζί μας.

Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!»