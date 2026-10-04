ΠΑΟΚ: Όλη η οικογένεια του «Δικεφάλου του Βορρά» στα Τέμπη για τα αδικοχαμένα «αετόπουλα»

Η 4η Οκτωβρίου έχει χαραχθεί με μελανά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είκοσι επτά χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, η μνήμη των έξι φίλων του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους παραμένει ζωντανή.

Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας από εκδρομή, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στην κοιλάδα των Τεμπών. Έξι φίλοι της ομάδας, μέλη του Συνδέσμου Ελευθερίου Κορδελιού, έχασαν τη ζωή τους, όπως και ο οδηγός του άλλου οχήματος.

Από τότε, κάθε χρόνο η οικογένεια του ΠΑΟΚ τιμά τη μνήμη των έξι αδικοχαμένων στο σημείο όπου γράφτηκε η τραγική αυτή σελίδα. Η παρουσία φίλων του Δικεφάλου στο μνημείο αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα και δεν έχουν ξεχαστεί.

Το ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στα Τέμπη, με την παρουσία ανθρώπων από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στο μνημείο βρέθηκαν οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Άγγελος Αναστασιάδης και Δημήτρης Γιαννούλης, ενώ το «παρών» δίνει και ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης.