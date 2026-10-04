Ελλάδα - Γερμανία: «Καλώς ήρθες στη Μαύρη Κόλαση, Κλοπ» | Η Bild προειδοποιεί ενόψει Τούμπας

Στο επίκεντρο του γερμανικού Τύπου βρίσκεται ήδη η Τούμπα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία (4/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League.

Η Bild έκανε ειδική αναφορά στην έδρα του ΠΑΟΚ, θέλοντας να μεταφέρει στους αναγνώστες της, αλλά και στην αποστολή της «Μάνσαφτ», μια εικόνα για το κλίμα που αναμένεται να επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, το γερμανικό Μέσο επέλεξε έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τίτλο για να περιγράψει την κατάσταση, απευθυνόμενο στον Γιούργκεν Κλοπ: «Καλώς ήρθες στη Μαύρη Κόλαση, Γιούργκεν Κλοπ».

Στο δημοσίευμά της, η Bild στάθηκε στη δυναμική που δημιουργούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την ένταση στις εξέδρες και την πίεση προς τον αντίπαλο να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έδρας. Για να κάνει ακόμη πιο παραστατική την περιγραφή της, η γερμανική ιστοσελίδα αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το παρελθόν. Συγκεκριμένα, επέστρεψε στο 2014 και στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Η Bild συνόδευσε το σχετικό δημοσίευμα με φωτογραφία από το pyro show που είχαν πραγματοποιήσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ πριν από τη σέντρα. Δεκάδες πυρσοί είχαν ανάψει ταυτόχρονα στις εξέδρες της Τούμπας, δημιουργώντας το εντυπωσιακό «δαχτυλίδι της φωτιάς» γύρω από τον αγωνιστικό χώρο και αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ατμόσφαιρα της έδρας του «Δικεφάλου του Βορρά».